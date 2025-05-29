Про замінування чоловік повідомив під дією алкоголю

Жителя Дністровського району засудили до 4,5 роки ув’язнення за фіктивне повідомлення про замінування районного відділку поліції. Раніше буковинець вже мав вирок за аналогічний злочин.

Під час розслідування цього злочину правоохоронці встановили, що в березні 2025 року житель Дністровського району перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про замінування Дністровського районного відділу поліції. На місце виїхали працівники вибухотехнічної та кінологічної служб, повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 29 травня.

Під час обшуку та оперативних дій правоохоронці не знайшли жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин у будівлі. Поліцейські швидко встановили чоловіка, який повідомив про замінування. Ним виявився 24-річний місцевий житель, який раніше вже був судимий за аналогічний злочин.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав повністю. Розповів, що це був просто жарт. При призначення покарання суд врахував, що чоловік повідомив про замінування, перебуваючи під дією алкоголю. Також він вже був судимий за аналогічний злочин, а тому на шлях виправлення не став.

Дністровський районний суд визнав чоловіка винним у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху та призначив 4,5 роки позбавлення волі. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.