В автомобілі, припаркованому біля управління патрульної поліції Львівщини, шукали вибухівку

У суботу, 29 березня, поліцейські притягнули до відповідальності 41-річного чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про вибухівку в його авто, що було припарковане поблизу управління патрульної поліції на вул. Перфецького у Львові.

Як повідомили в поліції Львівщини, до них надійшло повідомлення від 41-річного мешканця Львівського району про те, що у нього в автомобілі, який припаркований на вулиці Перфецького у Львові, є вибуховий пристрій.

Поліцейські перекрили вулицю. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини. Під час обстеження транспортного засобу жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

У результаті на чоловіка склали адмінматеріали за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб (ст. 183 КУпАП). Санкція статті передбачає штраф від 850 до 3400 грн.