З хостела евакуйовували людей через фальшивий виклик

33-річного українця депортували з Польщі за неправдиве повідомлення про замінування хостела. Попри те, що підсудний розкаявся у своєму вчинку, йому заборонили в’їжджати до Польщі впродовж семи років. Про це 26 березня повідомив польський сайт Onet.pl.

Інцидент трапився кілька днів тому у варшавському районі Воля. До поліції надійшов виклик у хостел, де начебто закладена бомба. Служби перевірили приміщення, виклик виявився неправдивим.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Це 33-річний громадянин України.

«У прокуратурі 33-річному чоловіку висунули звинувачення в неправдивій погрозі вибуху. Його доставили на прикордонну заставу у Варшаві і доправили до кордону, де передали українським прикордонним службам. Йому заборонили в’їзд до Польщі на сім років», – повідомила речниця IV відділення варшавської поліції Марта Суловська.

Як зазначають польські ЗМІ, максимальне покарання, яке передбачене польським законодавством за неправдиву погрозу вибуху, – до восьми років позбавлення волі.