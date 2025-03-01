19-річний водій BMW у момент, коли камера зафіксувала перевищення швидкості

Польська поліція затримала 19-річного українця, який впродовж 2024 року 12 разів перевищував швидкість за кермом BMW у різних польських містах. За скоєне водієві загрожує 30 тис. злотих (понад 307 тис. грн) штрафу. Невдовзі його депортують до України. Головне управління поліції Познані повідомило, що порушнику на вісім років заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони.

За словами поліцейських, водій усвідомлював порушення закону. Щоразу, під час перевищення швидкості, коли його фіксувала камера, він показував середній палець у бік об'єктива. Поліцейські встановили особу водія наприкінці 2024 року й прийшли до його помешкання. Згодом він зізнався у всіх правопорушеннях.

«Камери, встановлені по всій Польщі, зафіксували десять випадків перевищення швидкості цим водієм (інші два випадки камери не зафіксували). З'ясувалося, що іноземець не вперше порушує закон. Торік його вже штрафували за два перевищення швидкості та крадіжку в магазині в Польщі», – розповіла пресслужба познанської поліції.

Зазначимо, що затриманий українець втратив водійські права. Комендант прикордонної служби в Познані наказав негайно депортувати порушника через загрозу громадській безпеці. Наразі українець перебуває у Центрі для іноземців в Лешноволі.