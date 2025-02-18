Поліція депортувала чоловіка, не оприлюднивши доказів його діяльності

У вівторок, 18 лютого, Словаччина депортувала 59-річного українця, якого раніше затримали за підозрою в начебто в підготовці державного перевороту. Про це повідомили у пресслужбі словацької поліції.

Як саме чоловік міг готувати переворот, правоохоронці не уточнили. Втім, вони запевнили, що «конкретні підстави» до його депортації були.

«Рішення про видворення українця було прийнято на підставі оперативної інформації та розслідування, яке показало конкретні підстави та висновки про причетність фігуранта провадження до організованої злочинності та зв’язку з організованою злочинністю в Україні та її спецслужбами», – йдеться у повідомленні поліції.

59-річного українця підозрюють нібито в спробі підготувати державний переворот у Словаччині, де чинним прем’єр-міністром є проросійський політик Роберт Фіцо. Чоловіка затримали 30 січня 2025 року та одразу розпочали процедуру депортації.

Зазначимо, опозиційний до чинної влади Словаччини депутат Юрай Крупа заявив, що справа могла бути сфабрикована, пояснивши це тим, що планування державного перевороту має відбуватися у цілковитій секретності й зробити це одній людині не під силу. Голова комітету з питань внутрішньої безпеки країни Ріхард Глюк також підтвердив, що одна людина не могла скоїти такий злочин.

Нагадаємо, з 24 січня у Словаччині розпочалися масштабні протести проти уряду Роберта Фіцо – у Братиславі на мітинг зібралися 40 тисяч протестувальників, а в Кошице – понад 15 тисяч людей. До того у країні відбулися менші протести проти блокування з боку Фіцо рішення ЄС щодо російських санкцій, його позиції щодо переговорів України та Росії на умовах останньої, а також його погроз Україні через блокування транзиту російського газу до Європи.

Сам Фіцо та представники його партії заявили, що протести нібито організували за сприяння «зовнішнього управління». Зокрема, Фіцо заявив, що нібито до масштабних протестів причетні військовослужбовці «Грузинського легіону» та безпосередньо його лідер Мамука Мамулашвілі. На думку словацького прем’єра, «Грузинський легіон» контролюється ГУР. В українській розвідці таку заяву категорично заперечили.