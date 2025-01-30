У Словаччині затримали українця нібито за підготовку держперевороту

Поліція Словаччини затримала Українця за нібито підготовку державного перевороту. Про це у четвер, 30 січня, повідомили словацька ЗМІ, зокрема, Aktuality та Dennik N.

За словами начальниці поліції Словаччини Яни Машкарової, затриманий українець наразі перебуває у відділення прикордонної поліції, де його готують до депортації. Яна Машкарова не повідомила, чи міг українець самостійно організувати так званий держпереворот. Вона також не уточнила, коли саме українця планують депортувати та чи перебував він у міжнародному розшуку.

Водночас начальник Комітету з питань внутрішньої безпеки Словаччини Ріхард Глюк повідомив, що очікує додаткової інформації. Він також додав, що одна людина не могла здійснити такий злочин. Журналісти також запитали Ріхарда Глюка, чи є депортація достатньо суворим покаранням, якщо провину українця доведуть.

«Найбільше покарання для нього – відправити його додому, тому що я припускаю, що його затримають і відправлять в армію», – відповів Ріхард Глюк.

Зазначимо, що депутат від опозиційної ліберальної партії «Свобода і солідарність» (SaS) Юрай Крупа заявив, що справа могла бути сфабрикована. Аргументувавши тим, що планування державного перевороту має відбуватися у цілковитій секретності й зробити це одній людині не під силу. Він також закликав Словаччину співпрацювати з Україною, якщо «ми вважаємо її дружньою сусідньою державою».

Міністерство закордонних справ України у коментарі «Укрінформу» підтвердило затримання українця у Словаччині. Зовнішньополітичне відомство запевнило, що тримає зв’язок з громадянином України та його родичами.

«Міністерству закордонних справ України відомо про затримання у Словаччині за звинуваченням у “загрозі національній безпеці” громадянина України 1966 року народження. Посольство України в Словацькій Республіці одразу встановило зв'язок із затриманим та його рідними. Консули надають необхідну підтримку нашому громадянину, який також має приватного адвоката», – цитує «Укрінформ» МЗС України.

Нагадаємо, у лютому 2024 року у польському Вроцлаві затримали українця за підозрою у шпигунстві за об’єктами стратегічного значення. За даними Агенства внутрішньої безпеки, українець планував здійснити підпал цих об’єктів.