Українських членів банди затримали на Київщині та Донеччині

Українські та латвійські правоохоронці викрили та затримали членів злочинного угруповання, яке у 2019 році викрало та вбило громадянку Латвії для захоплення її нерухомості. Банда, що складалася з українців та росіян, виманили жінку з житлового комплексу та вбили її за те, що вона відмовилася переписувати нерухомість на них, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у понеділок, 5 лютого.

За даними правоохоронців, громадянка Латвії буда власницею житлового комплексу на березі моря у курортному місті Саулкрасти. Вартість ЖК становила понад 4 млн євро. Востаннє жінку бачили восени 2019 року, коли вона зустрілася з одним із банди нібито для оглядин нерухомості.

«Після зникнення жінки встановлено, що учасники злочинної групи – двоє громадян Росії, які жили у Латвії в статусі біженців, вирішили заволодіти її майном. Для цього вони запросили трьох знайомих громадян України, які спеціально приїхали в Латвію для реалізації злочинного умислу. Під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли в машину і вивезли за межі міста», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Жінку катували та погрожували їй, проте вона відмовилася переписати на злочинців житловий комплекс. Не отримавши її згоди, нападники вбили жінку.

Для розслідування вбивства Україна та Латвія створили міжнародну слідчо-оперативну групу, яка розшукала та затримала учасників банди. Українців затримали на території Київської та Донецької областей.

«Серед них і “чорний нотаріус”, який підробив документи на право власності вбитої, щоб переоформити її майно на фігурантів. Наразі їм повідомлено про підозру. А стосовно одного з них вже застовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Двох росіян, які організували напад, затримали у Латвії. Їх взяли під варту.