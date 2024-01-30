Місце злочину, де в сміттєвій урні виявили тіло вбитої українки

49-річного громадянина України Андрія К. засудили до 25 років позбавлення волі за вбивство і зґвалтування своєї 30-річної співвітчизниці Марії К. Вирок виніс Кошалінський воєводський суд у вівторок, 30 січня.

Як повідомляє ТVР.info, вбивство і зґвалтування українки трапилося в ніч з 13 на 14 березня 2022 року. Її тіло виявили в сміттєвому контейнері в Кошаліні (Західнопоморське воєводство). Районна прокуратура звинуватила в цьому вітчима співмешканця жертви, теж українця Андрія К.

Справу щодо 49-річного підозрюваного розглядав Кошалінський воєводський суд від серпня 2023 року.

«У вівторок колегія суддів під головуванням судді Сильвії Дорау-Ціхонь засудила Андрія К. до 25 років позбавлення волі за зґвалтування Марії К. та її вбивство, але не з прямим умислом, як наполягала сторона обвинувачення. Суд врахував до призначеного покарання час попереднього ув’язнення обвинуваченого з 14 березня 2022 року», – зазначено у повідомленні.

Вирок суду ще не є остаточним, його можна оскаржити в апеляції.

Як уточнив сайт Tvn24, тіло жінки зі слідами насильства виявили у сміттєвому контейнері. Згідно з висновками прокуратури, чоловік завдав їй ударів кулаком по обличчю, повалив на землю, душив і насильно примусив до статевого акту, завдавши при цьому численних тілесних ушкоджень. Потерпіла померла в результаті крововиливу в дихальні шляхи і захлинулася власною кров’ю. Підозрюваний не зізнався у скоєному, він сказав слідчим, що того дня бачився з загиблою, вона була знайомою його сина, який перебував в Україні. Його жертва мала допомогти йому переслати синові гроші, вони поговорили і розійшлися. Однак висновки експертів підтвердили причетність Андрія К. до вбивства жінки. Окрім того, прокурори отримали відомості з України, що чоловік вже двічі судимий за побиття при обтяжуючих обставинах. За другим вироком в Україні його засудили до дев’яти років позбавлення волі, він вийшов з в’язниці у 2019 році.