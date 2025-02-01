Протестувальники на мітингу проти політики Роберта Фіцо у Словаччині

Головне управління розвідки Міноборони України відреагувало на звинувачення словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо про те, що українська розвідка нібито контролює «Грузинський легіон» та начебто використала його для організації протестів у Словаччині. У пресслужбі ГУР 1 лютого спростували заяви Фіцо та повідомили, що в структурі розвідки немає підрозділу «Грузинський легіон».

У своїй заяві ГУР повідомило, що «уважно вивчило висунуті звинувачення», адже інформаційні та гібридні операції для дестабілізації ситуації в ЄС є серйозною загрозою для України в умовах війни проти Росії. Звинувачення стосувалися нібито причетності ГУР до протестів у Словаччині через нібито підпорядкований йому «Грузинський легіон».

Нагадаємо, 31 січня Роберт Фіцо заявив, що нібито до масштабних протестів проти його проросійської політики причетні військовослужбовці «легіону» та безпосередньо його лідер Мамука Мамулашвілі. На думку словацького прем’єра, «Грузинський легіон» контролюється ГУР.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою “Грузинський національний легіон”. Що стосується Міжнародного Легіону ГУР МО України, він є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях з російськими окупаційними військами на найгарячіших ділянках фронту і, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Крім того, у пресслужбі розвідки повідомили, що Мамука Мамулашвілі не є українським військовий та не має стосунку до української розвідки, а також не отримує жодних доручень від ГУР. У розвідці нагадали, що свій контракт з Міжнародним Легіоном Мамулашвілі припинив ще у квітні 2023 року.

«Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди. Зазначаємо, що саме Росія робить постійні спроби посіяти розбрат між країнами Вільного світу, дискредитує європейських політиків, втручається у демократичні вибори, організовує вуличні беззаконня, а навіть здійснює політичні вбивства на території Європи», – наголосили у пресслужбі ГУР.

Протести проти Фіцо у Словаччині

Нагадаємо, на початку січня люди вийшли на протести проти проросійського курсу прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Зокрема, мітингарі протестували проти блокування з боку Фіцо рішення ЄС щодо російських санкцій, його позиції щодо переговорів України та Росії на умовах останньої, а також його погроз Україні через блокування транзиту російського газу до Європи. На протести виходили кілька тисяч людей у низці міст.

Наприкінці січня протести масштабувалися – десятки тисяч людей у столиці Словаччини Братиславі, а також у Кошице, Жиліні, Нітрі та інших містах країни, вийшли з гаслами «Словаччина – це Європа», «Не колабораціонуй з росіянином», «Досить Фіцо».

Реагуючи на антиурядові мітинги, Фіцо звинуватив у протестах «зовнішній вплив» – зокрема, Україну. Роберт Фіцо заявив, що українці складають третину від усіх мітингувальників, а зібрання організовують «неурядові організації, які фінансуються з-за кордону».

Словацький прем’єр-міністр вважає, що мітинги проводять нібито з метою державного перевороту. До слова, 30 січня у Словаччині поліція затримала українського громадянина нібито за підготовку держперевороту – наразі його готують до депортації. Депутат від опозиційної ліберальної партії «Свобода і солідарність» (SaS) Юрай Крупа заявив, що справа могла бути сфабрикована.