Стримера депортували через те, що той своїми відео «розбещував польських дітей і публічно ображав поляків»

TikTok-блогера Владислава Олійниченка на прізвисько Crawly, який влаштовував погроми у Варшаві, депортували в Україну з Польщі. Провокатору заборонили повторний в'їзд до країн Шенгенської зони на найближчі 10 років. Про це повідомив телеканал Polsat News в суботу, 30 листопада.

Речник міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський розповів, що патостример вже повернувся в Україну. Рішення про депортацію Олійниченка ухвалив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі за клопотанням голови Агентства внутрішньої безпеки.

Polsat News зазначає, що вислати TikTok-блогера Crawly з Польщі закликав депутат польської антиукраїнської ультраправої партії «Конфедерація» Конрад Беркович. Заяву до Прикордонної служби про початок процедури депортації з Польщі подав Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. У заяві зазначено, що стример «розбещував польських дітей і публічно ображав поляків через їхню національність».

Журналісти зауважують, що в медіа фігурувала інформація про те, що Владислав Олійниченко, більш відомий як Crawly, родом з Білорусі. Однак, як повідомляє білоруська газета «Наша Ніва», Олійниченко є родом з України. Цю інформацію виданню Interia також підтвердив речник Головного управління поліції Варшави Бартломей Снядала. За його словами, 23-річний хлопець перебував у Польщі легально.

Що відомо про Владислава Олійниченка (Crawly)

Владислав Олійниченко (Crawly) відомий у TikTok за образом зеленого гнома. Влітку 2024 року в соцмережі завірусились відео, на яких Crawly вривається в торгові центри Польщі, де провокує охоронців, лякає відвідувачів закладів, а ще інсценує битви з різними персонажами. Попри громадський осуд, скандальний персонаж Олійніченка здобув велику фан-базу серед англійськомовної авдиторії TikTok, особливо підлітків.

9 вересня Владислав Олійниченко розтрощив у центрі Варшави два автомобілі. За інформацією поліції, патостример заздалегідь привіз транспорт. Коли перехожий зробив зауваження Олійниченку, той розпилив на нього піну з вогнегасника. Прихильники Олійниченка, якими є переважно підлітки, вигуками підтримували його дії.

Центр моніторингу расистських і ксенофобських проявів двічі звертався до прокуратури через погроми, які влаштовував Владислава Олійниченко, та образи поляків. Крім цього, блогер під час трансляцій заявляв, що краще б жив в Москві, але змушений бути в Польщі.

Центр моніторингу повідомляв, що Владислав Олійниченко є білорусом, хоч довгий час жив і навчався в Дніпрі. На сторінці Дніпровського ліцею №139 є інформація, що Олійниченко у 2019 році був одинадцятикласником й організовував заходи до тижня хімії. У своїх відео патостример спілкувався російською й закликав зніматися в його роликах російськомовних мешканців Варшави. Через це Олійниченка вважали росіянином.

29 листопада 2024 року польські правоохоронці повідомили, що затримали у Варшаві 23-річного патостримера Владислава Олійниченка. Там зауважили, що хлопця передали співробітникам Прикордонної служби, які розпочали процес депортації його з Польщі.

Наразі TikTok-акаунт Crawly видалений. На початку листопада сторінка Олійниченка мала майже 6 млн підписників та 210 млн вподобань.