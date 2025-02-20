Вибухотехніки перевіряли приміщення Дрогобицького ТЦК 12 лютого

Поліцейські затримали 60-річного мешканця одного з сіл Дрогобицького району, який надав неправдиве повідомлення про замінування Дрогобицького ТЦК. У пресслужбі поліції Львівської області у четвер, 20 лютого, розповіли, що чоловікові загрожує від двох до шести років в'язниці.

«12 лютого о 12:40 на оперативну лінію поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування Дрогобицького РТЦК та СП. За вказаною адресою працювали вибухотехніки поліції Львівщини, а також слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції. Нормальний режим роботи установи був порушений. Під час обстеження вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не знайшли», – повідомили поліцейські.

Правоохоронці встановили, що до поліції телефонував 60-річний мешканець Дрогобицького району. Йому повідомили про підозру у неправдивому повідомленні про загрозу безпеці (ч. 1 ст. 259 ККУ). Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури повідомила, що затриманому обрали запобіжний захід з можливістю сплатити заставу. Наразі триває досудове розслідування.