Суд покарав мешканця Львівщини за погрозу влаштувати вибух на газовому родовищі
Михайло Гладкий повідомив про підготовку вибуху, бо розгнівався, що його не взяли на роботу
Миколаївський районний суд Львівської області визнав винним мешканця Розвадова Михайла Гладкого у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачений у червні 2024 року отримав відмову у працевлаштуванні й повідомив, що готує вибух на Рудниківському газовому родовищі.
Згідно з матеріалами справи, ввечері 13 червня 2024 року Михайло Гладкий зателефонував до директора підприємства «Нордік-Буд», яке працює на установці підготовки газу «Рудниківське» Рудниківського газового родовища, що за приблизно 30 км від Стрия. Обвинувачений просив директора взяти його на роботу, але отримав відмову. Гладкий розгнівався й сказав, що впродовж 15 хвилин на території родовища пролунає вибух. Через це спецслужби були змушені перевіряти «УГП-Рудниківське».
Під час судових засідань Михайло Гладкий повністю визнав провину, розкаявся та просив суворо його не карати. Судова експертиза визнала, що обвинувачений має розумову відсталість і під час повідомлення про підготовку вибуху не повністю усвідомлював свої дії.
Суддя Андрій Головатий визнав Михайла Гладкого винним у неправдивому повідомленні про вибух (ч. 1 ст. 259 ККУ) й призначив йому два роки іспитового терміну. Обвинувачений має повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання чи роботи. Вирок можна оскаржити в апеляції.