Миколаївський районний суд Львівської, який виніс вирок Мухайлу Гладкому

Миколаївський районний суд Львівської області визнав винним мешканця Розвадова Михайла Гладкого у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачений у червні 2024 року отримав відмову у працевлаштуванні й повідомив, що готує вибух на Рудниківському газовому родовищі.

Згідно з матеріалами справи, ввечері 13 червня 2024 року Михайло Гладкий зателефонував до директора підприємства «Нордік-Буд», яке працює на установці підготовки газу «Рудниківське» Рудниківського газового родовища, що за приблизно 30 км від Стрия. Обвинувачений просив директора взяти його на роботу, але отримав відмову. Гладкий розгнівався й сказав, що впродовж 15 хвилин на території родовища пролунає вибух. Через це спецслужби були змушені перевіряти «УГП-Рудниківське».

Під час судових засідань Михайло Гладкий повністю визнав провину, розкаявся та просив суворо його не карати. Судова експертиза визнала, що обвинувачений має розумову відсталість і під час повідомлення про підготовку вибуху не повністю усвідомлював свої дії.

Суддя Андрій Головатий визнав Михайла Гладкого винним у неправдивому повідомленні про вибух (ч. 1 ст. 259 ККУ) й призначив йому два роки іспитового терміну. Обвинувачений має повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання чи роботи. Вирок можна оскаржити в апеляції.