Злочинця затримали у Харкові, привезли до Івано-Франківська та арештували

Правоохоронці затримали 41-річного харківʼянина, який за допомогою спецобладнання у своїй квартирі повідомив про замінування торгового центру в Івано-Франківську. Підозрюваному загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили ZAXID.NET в Івано-Франківській обласній прокуратурі 8 січня, чоловік разом зі спільником обладнав свою квартиру в Харкові комп’ютерною системою для поширення неправдивих повідомлень про замінування.

«У листопаді 2024 року за допомогою цього пристрою здійснено дзвінок на лінію колцентру одного з торгівельних закладів у Івано-Франківську та повідомлено неправдиву інформацію про підготовку вибуху в приміщенні. Після обстеження території центру вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин не виявлено», – зазначили у прокуратурі.

Псевдомінера затримали у Харкові, привезли до Івано-Франківська та арештували. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення аналогічних правопорушень, співпраці з агентами РФ та встановлюють його спільників.

За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності харків’янину загрожує до шести років позбавлення волі.