Міська рада Львова затвердила оновлену програму фінансової підтримки для підприємств, які працюють в галузі безпеки та оборони. Депутати на пленарному засіданні у четвер, 12 червня, погодили збільшення грантових виплат для компаній, що займаються виробництвом тактичних автомобілів, розробкою БПЛА, систем зв’язку та робототехніки та інших продуктів defence tech.

Раніше у Львові діяли три грантові програми для підтримки компанії оборонного сектору. Відтепер їх оновили, зокрема збільшили обсяги виплат, а також додали новий четвертий напрям, який фінансуватимуть з міського бюджету.

«Маємо комплексну програму для всіх рівнів MilTech. Від команд, які тільки запускаються, до досвідчених виробників, що вже посилюють оборону», – йдеться в повідомленні департаменту економіки міської ради.

Зокрема, гранти на вироби подвійного призначення збільшили з 300 до 500 тис грн. Вони мають зацікавити тих виробників, чия продукція придатна як для цивільного, так і для військового сектору.

Новий напрям, який додали, це гранти для стартапів у сфері оборони. Молоді команди на конкурсних засадах можуть отримати до 300 тис. грн на реалізацію власних ідеї.

Також у програмі залишаються чинними два «старих» напрямки. Це компенсація до 1 млн грн виробникам, які передають військові товари частинам, а також виплати за інноваційні розробки в обороні – до 2 млн грн.

«Усі одержувачі грантів беруть на себе зобов’язання використовувати кошти за призначенням, звітувати про результати. Міський бюджет – це спільний ресурс, тому тут головне довіра й прозорість», – наголосив департамент економіки.

Торік Львів підтримав 69 підприємств сектору defence tech на загальну суму 50,5 млн грн. Як повідомлявраніше заступник міського голови Андрій Москаленко, цьогоріч заплановано ще більше, щоби стимулювати нові проєкти.

До слова, у Львові діє Lviv Tech Cluster, який об’єднує понад 65 компаній, що займаються розробками в галузі безпеки та оборони.