До проєкту Координаційного штабу «Хочу найти» надійшло уже 100 тис. 324 заявок від російських родин щодо зниклих безвісти військовослужбовців. Про це у четвер, 12 червня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Від початку повномасштабної війни в Україні влада рф повністю ігнорує втрати особового складу та велику кількість зниклих безвісти серед своїх військовослужбовців. Росіяни змушені самостійно розшукувати своїх рідних і звертатися до проєкту “Хочу найти”», – йдеться у повідомленні.

У травні 2025 року до проєкту надійшла рекордна за весь час кількість заявок – 12 тис. 320.

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Від початку роботи «Хочу найти» у січні 2024 року було підтверджено перебування 2 тис. 415 російських військових в українському полоні, з яких 1 тис. 126 вже обміняно на українських захисників.

«Аналіз звернень до проєкту засвідчив стрімке зростання кількості зниклих безвісти у більшості підрозділів ЗС РФ», – розповідають розвідники.

Лідером за кількістю розшукуваних є 15-та окрема мотострілецька бригада – 2 тис. 277 зниклих безвісти. Крім цього вдалося з’ясувати, що з 20 підрозділів-лідерів за кількістю зниклих, 17 – це мотострілецькі, які російське командування найчастіше кидає на штурми.

Інфографіка ГУР

Серед районів бойових дій, де зафіксовано найбільшу кількість зниклих безвісти окупантів, перше місце посідає Покровський район Донецької області – 16 тис. 510 заявок.

Інфографіка ГУР

Також зазначають, що 26% усіх заявок до проєкту стосуються військових віком до 30 років.

Нагадаємо, станом на 12 червня від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні проти України понад 1 млн військових вбитими та пораненими.