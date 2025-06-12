Втрати росіян у війні проти України сягнули 1 млн військових

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні проти України понад 1 млн військових вбитими та пораненими. Про це у четвер, 12 червня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, протягом 2022 року втрати Росії у війні проти України склали 106 720 військових (у середньому 340 окупантів на добу). У 2023 році втрати росіян становили 253 290 окупантів (у середньому 693 військових на добу). У 2024 році – 430 790 військових (приблизно 1 177 окупантів на добу). У 2025 році, станом на 4 червня, втрати росіян вже перевищили 200 тис. військових. У середньому, в цьому році, росіяни втрачали 1286 військових на добу. Станом на 12 червня 2025 року загальні втрати росіян у війні проти України склали 1 000 340 військових.

Серед найбільш результативних днів для Сил оборони Генштаб ЗСУ відзначив:

28 листопада 2024 року (за добу окупанти втратили 2030 військових);

19 грудня 2024 року (2200 ліквідованих окупантів);

29 грудня 2024 року (втрати росіян склали 2010 окупантів на добу).

Додамо, що вперше статистику втрат росіян Генштаб ЗСУ оприлюднив 1 березня 2022 року. Тоді було заявлено про 5710 ліквідованих окупантів і 200 полонених. Вже 2 березня загальні втрати серед особового складу російської армії зросли до 5840 військових – за добу підтвердили ліквідацію 130 військових. А 3 березня, після уточнення даних, втрати окупантів склали 9 000 військових.

Нагадаємо, у інтерв’ю NBC News, опублікованому 16 лютого 2025 року, Володимир Зеленський уточнив, що Україна за час повномасштабного вторгнення втратила 46 тис. оборонців.