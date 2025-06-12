Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка збереже свою назву

У місті Камʼянець-Подільський на Хмельниччині обʼєднали Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка та Подільський державний університет. Таке рішення ухвалили урядовці на засіданні Кабінету міністрів України 11 червня.

«Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка об’єднали з Подільським державним університетом, зі збереженням історичної назви і спадщини університету, заснованого за часів гетьмана Скоропадського. У всіх випадках студентам і викладачам гарантовано безперервність навчання, розширення можливостей і збереження академічних надбань», – повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Як пише МОН, обʼєднаний виш отримає назву Подільський державний університет імені Івана Огієнка, щоб зберегти історичну спадщину. Обидва заклади вищої освіти практично однакові за розміром: у ПДУ – 3472 здобувачі, в КПНУ на 15% менше – 3030. Разом ці університети налічуватимуть 6500 студентів.

«Наукові школи та надбання професорсько-викладацького складу огієнківців розвиватимуться завдяки новим інвестиціям у дослідницьку базу та оновлені можливості об'єднаних ресурсів двох колективів», – пояснило МОН.

Оксен Лісовий також додав, що Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини приєднали до Уманського національного університету з подальшими інвестиціями від Світового банку та залученням аграрного бізнесу до розвитку спеціальностей. Як пояснив міністр, університети укрупнили для посилення освітньої та наукової спроможності у регіонах.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка заснували 1918 року за доби Української Держави. Його першим ректором був Іван Огієнко. У період УНР університет був опорою українського державотворення. Він готував інструкторів для місцевих органів влади, організовував лекції з українознавства та політичних питань, а також курси для вчителів і духовенства, відкрив гімназію для дорослих. Тут перекладали на українську мову духовну літературу, закони, укладали словники з історії української мови й правознавчої термінології. Викладачі, зокрема деякий час Михайло Грушевський, редагували українські часописи та брали участь у важливих заходах УНР.