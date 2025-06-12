21-річний російський військовий вбив двох мирних жителів Харківщини

В Україні судитимуть 21-річного полоненого російського військового, якого підозрюють у розстрілі двох мирних жителів Харківщини. За злочин окупанту загрожує довічне ув’язнення. Про це у четвер, 12 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, 21-річного росіянина Артема Кулікова мобілізували з тюрми 23-ї мотострілецької бригади Збройних сил Росії. Окупант відбував покарання за розбій та крадіжки.

Після мобілізації російський військовий опинився біля одного із селищ Куп’янського району, де окупанти розпочали «зачистку» населеного пункту. У жовтні 2024 року Куліков разом зі спільником захопив двох місцевих жителів, які допомагали односельцю евакуюватися з села.

«Як встановило розслідування, окупанти намагалися вибити з потерпілих інформацію про місця дислокації українських військ. Не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків прямо в будинку їхнього односельця. Встановлено, що окупант випустив у них 8 куль, що призвело до загибелі потерпілих на місці розстрілу», – йдеться у повідомленні СБУ.

Українські бійці захопили росіянина у полон під час боїв на Куп’янському напрямку. Під час допиту полоненого слідчі з’ясували, що російське командування постійно наказує підлеглим вбивати мирних жителів на тимчасово окупованих територіях України.

СБУ повідомили Кулікову про підозру у скоєнні воєнних злочинів, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України), йому загрожує довічне позбавлення волі. Наразі СБУ скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Кулікова.