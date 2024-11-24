Російські військові вбили двох жительок Торецька

У Торецьку Донецької області російські окупанти розстріляли місцевих жителів. Внаслідок стрілянини загинули двоє жінок. Про це у неділю, 24 листопада, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Подія трапилась у четвер, 21 листопада, близько 18:00. За даними слідчих, російські військові увірвалися до однієї з квартир у Торецьку, де перебувало троє цивільних людей.

«Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Чоловік, який був поруч із загиблими отримав травми: переломи плеча і ключиці. Лікарі надають постраждалому необхідну медичну допомогу.

Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Слідчі встановлюють всі обставини події та розшукують військових злочинців. У прокуратурі наголосили, що російські військові вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 14 листопада в Офісі генпрокурора повідомили, що росіяни розстріляли цивільну жінку, яка жила у прифронтовому селі Терни Краматорського району Донецької області.