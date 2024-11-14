У Краматорському районі Донецької області російські окупанти скоїли черговий воєнний злочин – розстріляли цивільну жінку, яка жила у прифронтовому селі. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомили у четвер, 14 листопада, у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними правоохоронців, росіяни скоїли злочин у неділю, 10 листопада, на околицях села Терни Лиманської громади. У пресслужбі Офісу Генпрокурора оприлюднили дві світлини – на одній видно жінку у рожевій куртці, яка йде вулицею, а на другій – як жінка впала на землю.

«Жінка йшла вулицею, коли російські військові відкрили по ній вогонь. Внаслідок пострілу зі стрілецької зброї вона загинула на місці», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Тривають оперативні дії для встановлення всіх обставин вбивства та ідентифікації загиблої жінки. За фактом її страти правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Зазначимо, Терни – прифронтове село, розташоване за майже 4 км на південь від кордонів з Луганською областю та за 15 км на південний захід від Лиману. Відповідно до даних DeepState, станом на 14 листопада російські окупанти намагаються штурмувати село.

До слова, біля села Старі Терни, розташованого у Курахівському районі Донеччини, росіяни обстрілами пошкодили місцеву дамбу, яка обмежувала курахівське водосховище. Через постійні обстріли неможливо оглянути дамбу, проте місцева влада фіксує значний підйом води. Втім, підтоплень населених пунктів поблизу дамби станом на 13 листопада немає.