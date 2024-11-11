Гребля Курахівського водосховища перебуває під постійними обстрілами

У понеділок, 11 листопада, російські пропагандистські канали почали повідомляти про руйнування Тернівської дамби Курахівського водосховища, що на Донеччині. У Курахівській МВА підтвердили підйом води, проте підтвердити ступінь пошкоджень дамби неможливо через постійні обстріли, повідомило «Суспільне». Згодом голова Донецької ОВА Вадим Філашкін підтвердив пошкодження дамби.

У розмові з журналістами голова Курахівської МВА Роман Падун повідомив, що поблизу населених пунктів, що розташовані біля Тернівської дамби, почала підійматися вода. За попередніми даними, вода підступає до сіл та селищ Великоновосілківської громади.

«Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз», – повідомив Роман Падун.

Місцеве видання «Новини Донбасу» із посиланням на власні джерела повідомило про підйом води у прилеглій до дамби річці Вовча щонайменше на метр. Втім, підтоплень у населених пунктах, які розташовані поблизу річки, наразі не зафіксували.

Зазначимо, російські пропагандистські Telegram-канали почали поширювати інформацію про підрив Курахівської дамби та оприлюднили світлини нібито з її руйнуваннями. Втім, на зображеннях, які поширюють окупанти, не Тернівська дамба, та навіть не Курахівське водосховище – у соцмережах оприлюднили фото однієї з дамб Київського водосховища, яку пошкодили ще на початку повномасштабного вторгнення.

Доповнено. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін офіційно підтвердив пошкодження Курахівської греблі, зазначивши, що її пошкодили російські окупанти. Станом на 16:00 11 листопада рівень води у річці піднявся на 1,2 м.

«Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій – як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині», – повідомив Вадим Філашкін.

Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча у Покровському районі, де намагаються наступати росіяни. Його створили для охолодження Курахівської ТЕС, яку ввели в експлуатацію у 1941 році, а влітку 2024 року розібрали на запчастини, щоб використовувати їх для ремонту інших об'єктів в умовах масованих російських обстрілів енергетики. Площа водосховища становить приблизно 16 км², довжина – 40 км, а повний об’єм води водосховища – 62,5 млн м³.