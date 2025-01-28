Жителі селища Дворічна Євген, Ганна та Валентина, які перебували у полоні росіян та стали свідками вбивства

Поліція Харківщини розпочала розслідування за фактом вбивства росіянами цивільного чоловіка. Про злочин окупантів правоохоронцям розповіли свідки, яких росіяни утримували у полоні. Про це у вівторок, 28 січня, повідомили пресслужба Нацполіції та керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

У понеділок, 27 січня, до поліції Харківської області звернувся заступник начальника Дворічанської селищної військової адміністрації та розповів, що кілька днів тому у селищі Дворічна Куп’янського району російські військовослужбовці вбили цивільного.

Слідчим вдалося розшукати свідків події – 45-річного Євгена та двох жінок 60 та 58 років з селища Дворічна. Люди розповіли правоохоронцям, що після Нового року росіяни посилили обстріл селища тому вони разом з 59-річним сусідом Володимиром ховалися у підвалі одного з будинків. Коли люди вийшли з підвалу, щоб закип'ятити води, російські військові почали обстрілювати будинок, поранивши 59-річного Володимира у шию та плече. За словами Євгена, поранений Володимир вийшов до окупантів та почав кричати, щоб ті припинили обстріл цивільних.

«Окупанти вогонь дійсно припинили та взяли людей в полон – загнали до погреба та заборонили виходити. Окрім вати й бинтів, жодних медикаментів там під землею не було. За десять днів Володимир помер. Його тіло змогли підняти нагору, кажуть сусіди, але поховати не встигли – він так і лишився лежати в дровнику», – розповів керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Євген, Ганна та Валентина втекли з полону, коли росіян не було поруч та пішки дісталися сусіднього села Кутьківка.

За фактом вбивства цивільного чоловіка правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як повідомляє «Суспільне», слище Дворічна розташоване на правому березі річки Оскіл на Харківщині. У 2022 році було окуповане, а після звільнення – перебуває під постійними обстрілами росіян.