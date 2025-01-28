Росіяни тримали у полоні жителів Харківщини та вбили цивільного, поліція розпочала розслідування
Жителі селища Дворічна розповіли правоохоронцям про злочин окупантів
Поліція Харківщини розпочала розслідування за фактом вбивства росіянами цивільного чоловіка. Про злочин окупантів правоохоронцям розповіли свідки, яких росіяни утримували у полоні. Про це у вівторок, 28 січня, повідомили пресслужба Нацполіції та керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.
У понеділок, 27 січня, до поліції Харківської області звернувся заступник начальника Дворічанської селищної військової адміністрації та розповів, що кілька днів тому у селищі Дворічна Куп’янського району російські військовослужбовці вбили цивільного.
Слідчим вдалося розшукати свідків події – 45-річного Євгена та двох жінок 60 та 58 років з селища Дворічна. Люди розповіли правоохоронцям, що після Нового року росіяни посилили обстріл селища тому вони разом з 59-річним сусідом Володимиром ховалися у підвалі одного з будинків. Коли люди вийшли з підвалу, щоб закип'ятити води, російські військові почали обстрілювати будинок, поранивши 59-річного Володимира у шию та плече. За словами Євгена, поранений Володимир вийшов до окупантів та почав кричати, щоб ті припинили обстріл цивільних.
«Окупанти вогонь дійсно припинили та взяли людей в полон – загнали до погреба та заборонили виходити. Окрім вати й бинтів, жодних медикаментів там під землею не було. За десять днів Володимир помер. Його тіло змогли підняти нагору, кажуть сусіди, але поховати не встигли – він так і лишився лежати в дровнику», – розповів керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Євген, Ганна та Валентина втекли з полону, коли росіян не було поруч та пішки дісталися сусіднього села Кутьківка.
За фактом вбивства цивільного чоловіка правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Як повідомляє «Суспільне», слище Дворічна розташоване на правому березі річки Оскіл на Харківщині. У 2022 році було окуповане, а після звільнення – перебуває під постійними обстрілами росіян.