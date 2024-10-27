Вбивства відбувалися після окупації міста росіянами

У місті Селидове Донецької області російські війська розстріляли цивільний автомобіль та вбили двох жінок. Про це повідомив Офіс генпрокурора 27 жовтня.

У неділю у кількох Telegram-каналах опублікували інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у місті Селидове Донецької області. На оприлюдненому відео зафіксовано, як росіяни розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль. Під час атаки в салоні перебували двоє мешканців, одного з них було поранено. Попередньо відомо, що інцидент відбувся 24 жовтня.

Після розстрілу на місце події прибули військові ЗСУ, вони відтягнули з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних.

Українські військові рятують цивільних з розстріляної автівки. Фото Офісу генпрокурора

Також Офіс генпрокурора зазначає, що за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок.

«Як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити всі обставин подій та ідентифікувати жертв.

Розстріл росіянами полонених

24 жовтня стало відомо, що росіяни вчергове скоїли воєнний злочин, стративши чотирьох військовополонених на Донеччині. Жертвами стали чотири полонених поблизу Селидового бійців Національної гвардії.

21 жовтня Офіс Генпрокурора також повідомив про страту двох українських військовополонених. Росіяни поклали українських захисників обличчям додолу та утримували у такому положення, а згодом розстріляли їх впритул з автоматів.