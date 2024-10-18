Російська армія системно вбиває беззбройних українських військовополонених

В Україну повернули тіла п’ятьох із шести військовослужбовців ЗСУ, страчених у лютому на території колишньої військової частини «Зеніт» в Авдіївці. Ідеться про бійців 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, повідомило «Слідство.Інфо» в п’ятницю, 18 жовтня.

Раніше у лютому рідні трьох українських захисників, яких поранених залишили на позиції «Зеніт», упізнали своїх вбитих близьких на відео, яке поширювали російські Telegram-канали. Ідеться про Івана Житника з позивним «Джанго», Андрія Дубицького з позивним «Байрактар» і Георгія Павлова з позивним «Панда».

Вихід українських військ з Авдіївки та розстріл росіянами полонених на «Зеніті»

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ухвалив рішення вивести підрозділи з Авдіївки, що на Донеччині, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців. Повідомлялося, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Ближче до обіду 17 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що під час виходу українських підрозділів з Авдіївки деякі військові потрапили до російського полону. Проте він не уточнив, чи були це поранені.

19 лютого 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, повідомила, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, що лишилися в оточенні в опорному пункті «Зеніт», а натомість стратили їх. За даними бригади, росіяни розстріляли Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника, а також Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. На той час інформація про шостого бійця не була підтверджена – у бригаді припустили, що вбитий захисник був з «приданого підрозділу».

Зазначимо, з осені 2023 року на фронті різко почастішали випадки вбивств беззбройних українських захисників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українським правоохоронцям відомо про 102 українських військовополонених, яких стратили росіяни.