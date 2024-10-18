Росіяни розстріляли військового ЗСУ в селищі Нью-Йорк, 6 вересня

Російські загарбники розстріляли військовослужбовця Збройних сил, який, імовірно, був поранений. Черговий воєнний злочин росіяни скоїли на Бахмутському напрямку, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури в п’ятницю, 18 жовтня.

За даними слідства, український військовий виконував бойове завдання у Бахмутському районі та, імовірно, отримав поранення. Невдовзі будівлю, у якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон.

«Беззбройного захисника, котрий лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу “Фенольного заводу” на території селища Нью-Йорк», – зазначили в прокуратурі.

Там нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, з осені 2023 року на фронті значно почастішали випадки вбивств беззбройних українських захисників. Українським правоохоронцям відомо про 102 українських військовополонених, яких стратили росіяни від початку повномасштабного вторгнення.

Так, 10 жовтня росіяни розстріляли дев’ятьох українських військових, які здалися в полон, в районі хутора Зелений Шлях на Курщині. За фактом імовірної страти українських військовослужбовців Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.