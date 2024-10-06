Російські військові впритул розстріляли трьох беззбройних українських полонених у Нью-Йорку Донецької області. Про це 6 жовтня повідомили бійці бригади спеціального призначення «Азов».

Українські військові за допомогою дрона зафіксували черговий воєнний злочин росіян. На кадрах помітно, як вони впритул розстрілюють трьох беззбройних українських військових.

Згодом бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» разом з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон росіянина, який причетний до розстрілу. На допиті він надав свідчення про вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. Зокрема, полонений повідомив, що росіяни вбивають своїх військових за відмову йти у «м'ясні» штурми.

«Надалі ці кадри будуть використані як доказ воєнного злочину і порушення Женевської конвенції», – додають у дописі.

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Уповноважений з прав захисту людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо факту розстрілу українських полонених.

«Такі речі – це неприпустимо і є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання», – наголосив Лубінець.

Воєнні злочини росіян

5 жовтня Харківська обласна прокуратура розпочала розслідування страти чотирьох українських військових на території агрегатного заводу у Вовчанську.

В ООН неодноразово заявляли про задокументовані випадки страт військовополонених з початку повномасштабної війни в Україні.

4 жовтня представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Міноборони України Вікторія Цимбалюк у коментарі Politico зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення у російському полоні загинули щонайменше 177 українських військовополонених.