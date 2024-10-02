Рішення про ухвалення резолюції прийняли одноголосно

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про зниклих безвісти, військовополонених та цивільних у полоні Росії. Резолюція закликає Росію звільнити полонених, поводитися з ними відповідно до правил війни та надати доступ міжнародним організаціям до місць утримань полонених, повідомили у пресслужбі МЗС України у середу, 2 жовтня.

«Ця важлива резолюція підсилює голоси українських військовополонених та цивільних осіб, утримуваних Російською Федерацією та на тимчасово окупованих територіях України. Вона підкреслює глибоке занепокоєння міжнародної спільноти щодо їхньої долі та закликає до їх негайного звільнення», – повідомили у пресслужбі міністерства.

У резолюції «Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні у полоні внаслідок війни агресії Російської Федерації проти України» ПАРЄ:

засудила тортури та жорстоке поводження з українськими військовополоненими та цивільними особами з боку Росії;

закликала звільнити та гуманно поводитися із військовополоненими та цивільними полоненими, забезпечувати норми міжнародного гуманітарного права;

закликала надати міжнародним організаціям, зокрема, ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, до всіх місць утримання полонених військовослужбовців та цивільних;

закликала до міжнародної співпраці та виділення ресурсів для реабілітації для звільнених, полонених та ув’язнених;

підкреслила необхідність притягнути до відповідальності порушників гуманітарного права та закликала члени ПАРЄ застосувати універсальну юрисдикцію для розслідування подібних злочинів;

закликала посилити тиск на Росію для звільнення військових та цивільних полонених.

За ухвалення резолюції проголосували одноголосно.

Українців катують у полоні – звіт ООН

У звіті Моніторингової місії ООН з прав людини, який охоплює червень-серпень 2024 року, йдеться, що українські військовополонені в Росії зазнають систематичних катувань та жорстокого поводження. Порушення прав військовополонених відбуваються на всіх етапах російського полону – за зазначений період ООН опитала 169 звільнених українських військовослужбовців, які заявили про:

побиття;

сексуальне насильство;

ураження електрострумом;

перебування у напружених положеннях;

надмірні фізичні навантаження під примусом;

позбавлення сну;

удушення;

імітацію страти;

погрози;

приниження честі та гідності.

Наразі Росія не допускає міжнародні організації до місць перебування українських полонених. Водночас, як зазначається у звіті, Україна надає такий доступ, завдяки чому представники ООН змогли опитати російських військовополонених.

За даними ООН, в Росії та на тимчасово окупованих територіях є щонайменше 38 місць позбавлення волі, де масово б’ють та катують військовополонених. В актах жорстокого поводження з українців брали різні установи, що свідчить про їхню координацію. Крім того, у звіті ООН йдеться, що російські громадській та публічні діячі відкрито закликають до катувань та навіть страти українських військовополонених.

Нагадаємо, 1 жовтня у пресслужбі Офісу генерального прокурора повідомили про умисну страту росіянами 16 українських військових, які здавалися в полон на Покровському напрямку. За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочали кримінальне провадження – випадок страти українських військових росіянами став одним з наймасовіших.