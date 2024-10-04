Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України у російському полоні загинули щонайменше 177 українських військовополонених. Про це повідомила у п’ятницю, 4 жовтня, представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Міноборони України Вікторія Цимбалюк у коментарі Politico.

За словами посадовиці, тисячі інших військовополонених піддаються великому ризику. На думку Цимбалюк, через відсутність міжнародного контролю реальна кількість смертей військовополонених є значно більшою, проте офіційно підтверджено 177 випадків загибелі українців у полоні Росії.

«Це число, яке ми маємо. Але, звичайно, не всі тіла повернуто, і Росія навіть не підтвердила, що багато з них перебували в полоні», – повідомила вона.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, протягом червня-серпня 2024 року, практично всі українські військовополонені в Росії зазнають систематичних катувань та жорстокого поводження. 169 респондентів, до яких за цей період отримала доступ ООН, повідомили про:

побиття;

сексуальне насильство;

ураження електрострумом;

перебування у напружених положеннях;

надмірні фізичні навантаження під примусом;

позбавлення сну;

удушення;

імітацію страти;

погрози;

приниження честі та гідності.

Наразі міжнародні організації не мають доступу до місць перебування українських полонених. Звіт ООН повідомив про щонайменше 38 місць позбавлення волі на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Крім того, російські громадській та публічні діячі відкрито закликають до катувань та навіть страти українських військовополонених.

Нагадаємо, 2 жовтня Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про зниклих безвісти, військовополонених та цивільних у полоні Росії. Резолюція закликає Росію негайно звільнити усіх українських полонених та надати доступ ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста до всіх місць утримання полонених військовослужбовців та цивільних.