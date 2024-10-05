Загарбники стратили українських військових на території агрегатного заводу у Вовчанську
Приводом для розслідування стали допити військовополонених росіян
Харківська обласна прокуратура розпочала розслідування страти чотирьох українських військових на території агрегатного заводу у Вовчанську. Про це 5 жовтня повідомив керівник прокуратури Олександр Фільчаков.
За його словами, сталося це ще влітку 2024 року на території агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині. Окупанти здійснили воєнний злочин за наказом свого командування.
«На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених – військовослужбовців Збройних сил України», – йдеться у дописі.
Відомо, що приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян. Фільчаков зауважив, що випадок є унікальним, адже росіянин, який може бути винний у страті, також наразі перебуває в українському полоні.
«Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні», – додав він.
Воєнні злочини росіян
Раніше в ООН неодноразово заявляли про задокументовані випадки страт військовополонених з початку повномасштабної війни в Україні.
4 жовтня представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Міноборони України Вікторія Цимбалюк у коментарі Politico зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення у російському полоні загинули щонайменше 177 українських військовополонених.