Після здачі у полон росіяни одразу почали стріляти в українських військових

Російські окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку. Про це 3 вересня повідомив Офіс генерального прокурора України.

Правоохоронці розповіли, що у вівторок, 3 вересня, в одному з Telegram-каналів опубліковували інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками російської армії українських військовослужбовців.

«У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Там нагадали, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі поширені дані перевіряються. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, удень 3 вересня лейтенант Збройних сил на псевдо «Алекс» повідомив про факт страти українських військовополонених на вказаному напрямку.

«На Торецькому напрямку вчора хлопці з мавіка спостерігали черговий розстріл наших полонених п**ами з ЗС РФ. Троє військовослужбовців однієї з наших бригад вийшли з підвалу одного з будинків з піднятими руками, після того, як до них майже впритул підібрався ворог. П***и поклали їх обличчям в землю, і майже одразу розстріляли в спину», – написав військовослужбовець.

До слова, на околицях Торецька та Нью-Йорка на Донеччині ситуація залишається надзвичайно складною. Окупанти не полишають спроб зайти в Торецьк, але Сили оборони відбивають атаки ворога.