Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з приводу ймовірної страти росіянами ще одного військовополоненого українця. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив у суботу, 3 серпня.

Дмитро Лубінець розповів, що в інтернеті шириться фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки.

«Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству», – наголосив Дмитро Лубінець.

У зв’язку з цим фактом омбудсмен терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Також Дмитро Лубінець звернувся до українських правоохоронців, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт злочину.

Дмитро Лубінець опублікував фото, на якому, ймовірно, страчений український військовополонений

Дмитро Лубінець наголосив, що росіяни вчинять такі дії та розповсюджують у соцмережах подібні фото та відео, щоб залякати цивільних та військових українців.

«… Нібито дивіться, на що ми здатні. Але дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити не можливо!», – підсумував Дмитро Лубінець.

Доповнено. Офіс генерального прокурора повідомив, що розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Зазначається, що правоохоронці перевіряють інформацію про страту українського військового та його розчленування російськими військовими.

«Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до усіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок – чергове нагадування, що терористичний режим Росії – це зло. Зло має бути покаране», – заявив генпрокурор Андрій Костін.

Нагадаємо, 18 червня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що під час аеророзвідки на одній з бойових позицій на Донецькому напрямку виявили факт жорстокої страти українського військового – росіяни обезголовили захисника.