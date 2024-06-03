За даними Дмитра Лубінця, такі факти не поодинокі

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об’єднаних Націй через відео, на якому росіяни знущаються з українських військовополонених. Про це Дмитро Лубінець повідомив у неділю, 2 червня.

У мережі з’явилося відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополоненими. На кадрах видно, як росіяни змушують чотирьох полонених співати гімн Радянського союзу, а потім б’ють українських захисників. Крім того, російські військові погрожують та імітують постріли. За даними Дмитра Лубінця, відео зняте на Харківському напрямку.

«На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів», – повідомив Дмитро Лубінець.

Увага! Відео містить чутливий контент!

Дмитро Лубінець зауважив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення. Крім того, за словами омбудсмена, цей випадок не поодинокий – росіяни систематично знущаються з українських військовополонених

«Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями. Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії!», – зазначив Дмитро Лубінець.

Доповнено. Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі правоохоронці встановлюють особи потерпілих та військових ЗС Росії.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала страту російськими окупантами щонайменше 32 українських військовополонених у період з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024.