Росіяни розстріляли українців поблизу хутору Зелений Шлях на Курщині

Російські окупанти розстріляли дев’ятьох українських військових, які здалися в полон, повідомив у неділю, 13 жовтня, аналітичний портал DeepState із посиланням на джерела в 1-й окремій танковій бригаді ЗСУ. Воєнний злочин окупанти здійснили на території Курської області. На інформацію про розстріл також відреагував омбудсмен України Дмитро Лубінець.

За даними DeepState росіяни розстріляли українських бійців 10 жовтня районі хутора Зелений Шлях Суджанського району Курської області. Хутір розташований приблизно за 8 км від українсько-російського кордону.

«Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися», – повідомили в DeepState.

DeepState оприлюднило супутниковий знімок, на якому видно дев’ять тіл без одягу.

Росіяни розстріляли український полонених біля Зеленого Шляху

На повідомлення DeepState відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, який підкреслив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

«Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини», – повідомив омбудсмен.

За фактом імовірної страти українських військовослужбовців Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження. кваліфікація статті – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Аналітики зазначили, що на Курщині тривають стабілізаційні заходи з відновлення втрачених позицій ЗСУ після наступу росіян. Втім, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони тримають визначені рубежі попри намагання Росії відтиснути українські позиції в Курській області.