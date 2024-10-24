За фактом воєнного злочину росіян під Селидовим відкрили кримінальне провадження

Російські окупанти вчергове скоїли воєнний злочин, стративши чотирьох військовополонених на Донеччині. Жертвами росіян стали чотири полонених поблизу Селидового бійців Національної гвардії, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у четвер, 24 жовтня.

За даними правоохоронців, росіяни стратили українських полонених ще 6 жовтня, коли ті виконували бойове завдання на позиціях у районі Селидового. Під час штурму українських позицій росіянам вдалося захопити у полон чотирьох нацгвардійців.

«Надалі представники ЗС РФ записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео. Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

В Офісі Генпрокурора підкреслили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій про права полонених та є тяжким міжнародним злочином. За фактом вбивства українських військових правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Зазначимо, Селидове розташоване у Покровському районі Донеччини, за 15 км на південний схід від Покровська. За населений пункт йдуть запеклі бою – росіяни намагаються штурмувати місто для швидкого доступу до Покровська.

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Нагадаємо, росіяни вже не вперше скоюють воєнні злочини поблизу Селидового. Так, 21 жовтня Офіс Генпрокурора повідомив про страту двох українських військовополонених. Окупанти поклали українських захисників обличчям додолу та утримували у такому положення, а згодом розстріляли їх впритул з автоматів.