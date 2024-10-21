Росіяни утримували українських військових обличчями донизу, а потім розстріляли впритул

Російські окупанти скоїли черговий воєнний злочин на території України – поблизу донецького міста Селидове росіяни розстріляли двох українських військових, яких захопили у полон. За фактом страти військовополонених у понеділок, 21 жовтня, у пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили про початок кримінального розслідування.

За оперативними даними правоохоронців, страта українських військовополонених сталася 18 жовтня у Покровському районі, біля Селидового, розташованого за 15 км на південний схід від Покровська. Там окупанти захопили у полон двох військовослужбовців ЗСУ.

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«Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За фактом грубого порушення Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими та порушенням законів і звичаїв війни Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, 13 жовтня DeepState повідомило про розстріл дев’ятьох українських військовополонених на Курщині. На повідомлення порталу відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, який підкреслив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. За фактом імовірної страти українських військовослужбовців Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.