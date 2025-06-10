Богдан Вовк, якого поховали на Львівщині, насправді може бути у полоні

У селі Гуменець Щирецької громади на Львівщині 23 травня поховали загиблого нібито 33-річного військовослужбовця 425 штурмового полку «Скала» Богдана Вовка. Згодом у російських пабліках з’явилося відео, на якому Богдан Вовк розповідає, що він у полоні. Чоловіка на відео впізнали односельці. Тепер керівництво військової частини та слідчі перевіряють, чиє тіло насправді поховали.

Про похорон 33-річного бійця з села Гуменець Богдана Вовка повідомлялося на офіційний сторінках Львівської ОВА, а також Щирецької громади.

«Богдан Вовк. Житель села Гуменець Щирецької громади. Захищав Україну на північному напрямку. Загинув 16 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Обуховка Глушковського району Курської області, РФ. Йому було 33 роки», – сказано у зведенні ЛОВА.

Тіло загиблого поховали з усіма почестями на місцевому цвинтарі поруч з могилою мами, яка померла незадовго перед тим, йдеться в сюжеті «Суспільне Львів». Згодом волонтери та місцеві мешканці побачили поширене російськими пабліками відео, на якому Богдан Вовк розповідає, як він потрапив у російський полон.

«Вовк Богдан Васильович. Простий солдат, рядовий. Бригада 425… Відбувався обстріл, почали скидати гранати з дрона. Ми залишилися утрьох, залягли в яму та чекали. Коли закінчився обстріл, ми почули: “Здавайтесь або помрете”», – розповідає чоловік на відео.

Могила Богдана Вовка на цвинтарі у селі Гуменець

Волонтерка Ірина Кріпченко, яка родом із сусіднього села Семенівка, припускає, що з похованням бійця сталася помилка, яку потрібно виправляти, адже Богдан Вовк насправді живий.

«Люди зустріли героя, поховали. Увечері мені скидає відео волонтерка з Києва і пише: “Ви його поховали, а він у полоні”. Староста села, люди впізнали Богдана Вовка на відео», – розповіла Ірина Кріпченко ZAXID.NET.

Ірина Кріпченко нагадала, що раніше у Солонці був інцидент, коли привезли тіло загиблого бійця, однак похорон скасували, оскільки мама не впізнала сина та попросила зробити експертизу. У результаті ДНК експертиза таки показала, що це не її син.

У випадку з Богданом Вовком, зазначає Ірина Кріпченко, ДНК експертизу не проводили. У бійця вже немає батьків, похороном займалася двоюрідна сестра, яка зараз від коментарів відмовляється.

На думку волонтерки, йдеться про халатність керівництва військової частини. «Можливо, сестрі ніхто не підказав, вона не знала, як правильно вчинити», – зауважує Ірина Кріпченко.

Волонтерка переконана, що зараз помилку треба виправляти. «Щоб його забрати з полону, треба анулювати усі документи про його загибель, щоб він потрапив у списки координаційного центру», – додає вона. Окрім того, експертиза мала би з’ясувати, чиє тіло насправді поховали.

Голова Щирецької громади Олег Василишин розповів ZAXID.NET, що похорон бійця організували, отримавши офіційне сповіщення від ТЦК про його загибель.

«Процедура така: військова частина дає сповіщення на військкомат, військкомат приїжджає і офіційно повідомляє родичів. І нас як орган місцевого самоврядування ставлять до відома», – каже Олег Василишин.

За словами голови, тепер справою займаються слідчі та військове керівництво.

У Львівському обласному ТЦК та СП про ситуацію знають та пообіцяли надати коментар згодом.