21-річний Назарій Могорук загинув у бою з росіянами 12 травня

У селі на Прикарпатті скасували похорон 21-річного загиблого військового Назарія Могорука через плутанину із тілами: до родини загиблого бійця із Дземброні привезли тіло іншого військового. У франківському військкоматі пояснили, що інцидент стався через помилку в частині загиблого військовослужбовця. У рідних Назарія Могорука попросили вибачення за плутанину. Його тіло вже готують до відправки із Запоріжжя.

21-річний уродженець Дземброні Назарій Могорук жив у Харкові та постійно приїжджав до рідної тітки у село Ільці Верховинського району. Відомо, що солдат загинув у бою із росіянами 12 травня. Про інцидент із тілами у четвер, 19 травня, повідомили мешканці громади с. Ільці у Facebook. Прощання із військовим було заплановане у Верховині біля стели Героїв Небесної Сотні. За словами місцевих мешканців, похорон Назарія Могорука не відбувся, бо привезли тіло іншого загиблого військовослужбовця.

Інформацію про інцидент місцевому виданню «Галка» підтвердила прес-служба Івано-Франківського військкомату. Випадок стався через помилку в частині загиблого військовослужбовця, яка розташована у Запоріжжі. «Тіло доставленого на Верховинщину загиблого бійця вже доставили в івано-франківський морг, а із Запоріжжя організовують відправлення тіла Назарія Могорука», – зазначили у військкоматі. У родини загиблого Назарія Могорука військові особисто попросили вибачення.