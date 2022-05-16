Наслідки обстрілів росіянами Луганщини 15 травня

За добу неділі, 15 травня, у Донецькій та Луганській областях внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей.

«За 15 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Дробишевому та 1 у Торецьку. Ще 13 людей зазнали поранень», – повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Водночас він зауважив, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, ще двоє цивільних загинули 15 травня на Луганщині, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, внаслідок обстрілу росіянами житлового будинку в Сєвєродонецьку загинули двоє людей – чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав поранення.

Зазначимо, що влада Донеччини і Луганщини неодноразово закликала мешканців евакуюватися у безпечніші регіони, однак голова Луганщини регулярно повідомляв про те, що кількість охочих покинути регіон невелика.

Точну кількість загиблих від рук росіян з часу повномасштабного вторгнення наразі не встановили, однак попередні дані свідчать, що вона перевищує 22 тис.