Станом на 18 травня у Київській області знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області, повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«На сьогодні є 1288 тіл загиблих людей. Наголошую – цивільних! Більшість із них були застрелені з автоматичної зброї», – сказав він у середу, 18 травня, в ефірі національного телемарафону, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За словами Нєбитова, правоохоронці під час обстеження територій продовжують виявляти місця поховань убитих людей.

Зазначимо, що наприкінці квітня поліція на Київщині виявила 1202 загиблих від рук росіян. Однак у процесі пошуків та відновлення постраждалих населених пунктів правоохоронці продовжують виявляти тіла вбитих росіянами українців. Зокрема, 16 травня було виявлено ще чотирьох загиблих, зокрема – 49-річного громадянина Чехії, який працював в Україні далекобійником.

Більшість із жителів Київщини, яких вбили росіяни, проживали в Бучанському районі.