Серед загиблих – громадянин Чехії і колишній правоохоронець

Біля Макарова Бучанського району Київської області поліція виявила тіла трьох мирних жителів, яких розстріляли росіяни. Ще одне тіло знайшли біля села Раківка, повідомила поліція Київської області.

«Дві особи були вбиті в голову, одна особа – в живіт. На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати, при яких обставинах вони зникли на території України», – сказав голова поліції Київської області, говорячи про знайдені тіла в Макарові.

Це захоронення знайшли обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян. В ямі перебували тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Окупанти розстріляли їх у різні частини тіла. Крім того, поряд із захороненням виявили розтяжку із гранатою «Ф-1», яку залишили окупанти.

Встановлено, що громадянин Чехії ще до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав допомагати як волонтер. 3 березня іноземець перестав виходити на зв'язок. На Батьківщині у 49-річного іноземця залишались дружина і брат.

Також неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Жертвою окупантів став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ 1968 року народження, який перебував на пенсії.

У період окупації чоловік, одягнений у мисливську форму, вийшов за дровами і не повернувся. Як виявилось, російські загарбники роздягнули чоловіка і розстріляли. Загиблого поховали на полі поряд із бойовими позиціями агресорів.

Загалом на Київщині від рук росіян загинули понад 1200 людей, більшість з них – у Бучанському районі.