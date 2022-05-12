Двоє цивільних українців розмовляють з російськими солдатами за кілька хвилин до того, як їх застрелили ззаду та вбили

У Київській області російські солдати застрелили двох беззбройних мирних жителів. Один із них був власником пограбованого автосалону, а другий, 68-річний громадянин, працював там сторожем. Вбивство мирних жителів російськими військовими 16 березня біля автосалону потрапило на відео, яке є у розпорядженні CNN.

Як повідомляється, у березні російські війська окупували частину Київської області та намагалися захопити Київ, у регіоні тривали важкі бої. Журналісти отримали відео з декількох камер спостереження, які зафіксували момент вбивства двох мирних чоловіків.

Так, п'ятеро російських солдатів намагаються проникнути до автосалону на околицях Києва: стріляють по замках та розбивають скло. Власник підприємства підходить до військових із піднятими руками. Ті обшукують його. Потім підходить охоронець автосалону – 68-річний Леонід Пляц (про це розповіла його донька), його теж обшукують.

Після цього двоє мирних жителів почали повертатися до посту охорони, а представники російської армії відкрили по них вогонь. Обидва чоловіки впали на землю. Ворожі солдати вдерлися в автосалон, зняли бронежилети та почали оглядати всі ящики у столах.

Камери спостереження зафіксували, як російські солдати розграбовують салон. У цей час Леонід Пляц ще був живий. На відео показано, як він із зусиллям встає на ноги, зав'язує щось схоже на джгут на стегно та рухається до сторожового посту.

Він бере телефон, щоб викликати допомогу. До нього вирушають добровольці, але вони не встигають врятувати чоловіка.

відео CNN

В Офісі генпрокурора повідомили, що розслідують вбивство двох цивільних як воєнний злочин. Журналісти зверталися по коментар до російського міноборони, але не отримали відповіді.

Один з чоловіків, які приїхали на допомогу сторожеві, заявив, що ці криваві злочини викликають ненависть до російських військових, які вбивають мирних жителів України без причини.

Донька 68-річного сторожа попросила кремувати його останки, оскільки належне поховання було неможливим в умовах бойових дій. Його прах все ще чекає на неї в морзі.

Українські військові звільнили всю область від окупантів 2 квітня. Після цього журналісти і представники влади почали публікувати відео та фотографії загиблих, які лежали просто на вулицях. Наразі відомо, що від рук росіян на Київщині загинули щонайменше 1,3 тис. людей. Ще 300 людей вважаються зниклими безвісти