Дитяча іграшка на землі у зруйнованій росіянами Бородянці Київської області

Служба безпеки України опублікувала докази того, що деякі «мирні мешканці» Росії закликають своїх солдатів вбивати та катувати українських дітей. Зокрема, такий заклик прозвучав від дружини російського військового під час телефонної розмови з ним.

Перехоплення цієї розмови СБУ зробила біля Харкова. На ній російський військовий розмовляє зі своєю дружиною, яка живе в одному з прикордонних російських міст, куди загарбники насильно вивозять українців. Жінку обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до Дня перемоги. У розмові вона сказала, що «поперебивала їх всіх нах*р», бо «з них повиростають нацики» і додала, що не розуміє, чому Путін закликає українців їхати в Росію.

«Я би їм наркотики вколола, якщо б працювала, дивилась би їм в очі і сказала би: “здыхайте, мучтесь”. Я би їм пі*ьки різала, зірки на спинах вирізала, і взагалі по вуху би кожен день відрізала, по пальцю, щоб їм боляче так було», – сказала дружина російського військового.

З розмови випливає, що її чоловіка такі слова шокували.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала фрагмент іншої телефонної розмови, де дружина ще одного російського нациста закликала його ґвалтувати українок. Пізніше цього солдата знайшли пораненим.

До слова, від російської агресії в Україні вже загинули щонайменше 226 дітей. Однак, окрім вбивст, зґвалтувань та інших звірств, росіяни також вдаються і до інших методів знущань над дітьми. Зокрема, під час евакуації цивільних з заводу «Азовсталь» у Маріуполі росіяни розлучили чотирирічну дівчинку з її мамою. Дівчинка прибула з евакуйованими до Запоріжжя, а її маму нацисти вивезли в невідомому напрямку.