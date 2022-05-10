На дівчинку тепер чекає тривала реабілітація

До лікарні св. Миколая Першого територіального медоб’єднання м. Львова з Миколаїва госпіталізували 9-річну дівчинку з Миколаївщини, якиій під час бомбардування уламок снаряду потрапив у голову. Дитина дивом залишилася жива. Львівські дитячі нейрохірурги дістали цей уламок з мозку дівчинки і зараз на неї чекає тривала реабатілатція, повідомила 10 травня прес-служба медоб’єднання.

Мати дівчинки розповіла, що вони жили у селі Веселий Кут на Миколаївщині, та коли туди прийшли російські військові, вирішили переїхати до Миколаєва.

Коли Софійка вийшла з коми, вона покликала маму

«Ми були на вулиці, неподалік дитячої лікарні, коли почули вибухи. Попадали під будинок. Коли трохи стихло, вирішили іти далі, але знову почули вибухи. Чоловіки, що були на вулиці, порадили падати під будинком. Ми присіли, я закрила Софійку собою зздаду, моя сестра сіла попереду. Донька була посередині», – повідомила мати дівчинки.

Та коли вибухли вчухли, вони побачили , що у дівчинки з голови фонтаном б’є кров. Закрили, як могли і перехожі допомогли доставити дівчинку до дитячої лікарні. Врятувало дитину те, що лікарня була неподалік.

У Миколаєві Софійку прооперували, вона два дні була у комі, а наприкінці квітня дівчинка з мамою приїхала до Львова, де дитячі нейрохірурги провели їй ще одну операцію.

«Дитина отримала важку мінно-вибухову травму з ушкодженням головного мозку, зокрема, домінюючої півкулі. Складність травми полягала у тому, що вхідний отвір був у лобній ділянці, а уламок застряг аж у задній черепній ямці, тобто пройшов через весь мозок, через так звані серединні структури. У таких випадках більшість пацієнтів не виживають. А якщо і виживають, то не можуть контактувати із оточуючими. Їх треба годувати, доглядати тощо. А дівчинка розмовляє, контактує. У неї є невелика слабість у правій руці та нозі, але у порівнянні з тією травмою, яку вона отримала, це дійсно диво», – повідомив завідувач нейрохірургічного відділення лікарні Михайло Ловга.

На маленьку чекає тривала реабілітація.