Операція була звисоким ступенем ризику, але хірурги львівського 2охматдиту" провели її успішно

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» госпіталізували 10-річного хлопчика з Хмельниччини, у якого лікарі діагностували нагноєну кисту замість лівої легені. Цю вроджену ваду у дитини виявили лише через 10 років, що спровокувало суттєво зміщення серця у праву сторону. Хлопчика прооперували, повідомили 4 травня в лікарні.

Мама Михайлика розповіла лікарям, що досі син жив, як і всі діти. Інколи хворів, кашляв, але їх ніколи не скеровували на рентген, тому про вроджену ваду вони нічого всі ці роки не знали.

«Михайлик ріс як всі діти, міг хворіти і кашляти, але жодного разу нас не скеровували на рентген. І лише останнім часом його стан почав погіршуватися – різко підвищилася температура, появилася задишка, кашель, знизився апетит, наросла загальна слабкість, тому ми почали бити на сполох і приїхали до львівського «Охматдиту». Діагноз шокував. Те, що можна було діагностувати одразу після народження, виявили через 10 років», – повідомила мати хлопчика Юля.

За словами дитячого хірурга Олега Леніва, кіста була настільки великою, що займала всю ліву половину грудної клітки, що з роками спровокувало суттєве зміщення серця дитини в праву сторону.

Кіста повністю заповнила ліву легеню

«Ми обстежили дитину і прийняли рішення про оперативне втручання з видалення кісти. Такого виду оперативні втручання є високого ступеня ризику, але трьохгодинна робота наших хірургів пройшла успішно, післяопераційний період також пройшов без ускладнень», – повідомив хірург.

А це знімок легень вже після операційного втручання

Львівським медикам вдалося відновити функцію лівої легені, серце зайняло своє природне положення і хлопчика з лікарні виписали додому під нагляд сімейного лікаря. Михайлик, твердять лікаря, з часом зможе вести звикле для нього активне життя.

Лікарі «Охматдиту» вкотре наголошують батькам про необхідность проведення скринінгу новонароджених до року, адже часто це дуже важливо для порятунку і збереження їх життя.