На третій день після операції хлопець поїхав додому

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» успішно прооперували 8-річного хлопчика з Черкас з рідкісним генетичним захворюванням, через яке він втратив здатність нормально ходити. Захворювання проявилося у три роки і батьки не могли зрозуміти, що коїться з сином. Вони консультувалися у спеціалістів з різних міст України, але ніде не наважувалися прооперувати хлопчика. Ризикнули лише львівські ортопеди-травматологи і завдяки їм збудеться мрія хлопчика – він зможе не лише бігати, а й кататися на велосипеді.

Мати Микити Анастасія розповіла ZAXID.NET, що в три роки вона помітила, що син раптом почав ходити лише навшпиньки, стати повністю на ногу не міг. І що далі, то більше дитина була обмежена у рухах, довго ходити на пальцях було важко. Мати пішла з сином на консультацію до лікарів, але ніхто суттєво допомогти не міг.

«Проблеми з ногами у сина виникли у три роки, а про те, що у нього генетичне захворювання ми дізналися лише рік тому. Спеціальний аналіз відправляли аж до США. Нам поставили діагноз "м’язева дисторфія Дюшена. Еквінус обох ніг". Куди ми тільки не зверталися. Нас з Черкас скеровували у різні клініки і у Харкові, і у Києві, але допомогти нам зуміли лише у Львові», – каже Анастасія.

Тепер Микину важко втримати у хаті, він довго гуляє на вулиці. Скоро сяде на велосипед

Про ортопеда-травматолога Олександра Королькова Анастасії розповіла сусідка, яку він колись оперував і результатом його роботи жінка залишилася дуже задоволена. Вона й порадила проконсультуватися з ним. Результати обстежень, аналізів скерували львівським фахівцям, які детально продумали, як у цьому випадку можна допомогти хлопчику.

Олександр Корольков повідомив ZAXID.NET, що не піддається консервативному лікуванню, допомогти пацієнту може лише операція. А у хлопчика ще є порушений обмін печінки, він має високий рівень так званих трансаміназів, через що лікарі в інших лікарнях не ризикували оперувати хлопчика.

Львівські лікарі – Олександр Корольков, завідувачка віділення ортопедії Злата Кузьо і завідувачка віддлінення інтенсивної терапаії і реанімації Віра Приймакова розробили детальний план операції, аби не піддавати хлопчика додатковому ризику.

«Операція тривала десь до двох годин. Ми одночасно прооперували хлопчику дві ноги – провели ахілопластику, вивели ноги у нейтральне положення. Після операції пацієнту наклали гіпсові пов’язки, з якими він буде ходити 6 -7 тижнів. На третій-четвертий день після операції дитина починає ходити, стаючи на всю ногу. Далі йому потрібні будуть спеціальні ортези, які будуть утримувати ногу», – каже Олександр Корольков.

За словами лікаря, після таких операції велике навантаження лягає на плечі батьків, адже дитині потрібні тривала реабілітація: по 5-6 разів на день займатися розробкою рухів, укріпленням м’язів, водними процедурами тощо. Хлопчик, поки буде рости, має бути під контролем спеціалістів, але найзаповітніша мрія Микити збудеться – він зможе їздити на велосипеді.

Микину прооперували 12 квітня, а вже 14 квітня його виписали з лікарні додому. Мати хлопчика розповіла, що син дуже терплячий, він чітко виконує всі вказівки лікарів і розробляє ноги.

«Скажу вам чесно, син зараз вже не лише ходить, стає на повну ногу, а бігає. Чоловік (вітчим хлопчика) зараз на фронті, але пообіцяв Микиті після перемоги купити найдорожчий велосипед», – каже Анастасія.