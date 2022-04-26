Після перемоги Діана і Софійка повернуться до Києва

Майже два місяці лікарі львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» рятували близнючок з Києва – Діану та Софію. Дітей евакуювали до Львова ще на початку війни у вкрай важкому стані, а 26 квітня їх здорових виписали з лікарні, повідомили в «Охматдиті».

До львівського «Охматдиту» дітей госпіталізували 8 березня у надважкому стані: в обох діагностували бронхолегеневу дисплазію та двобічну пневмонію. Їхній стан здоров’я суттєво погіршився, коли під час обстрілів і бомбардувань столиці мати з дітьми мусила ховатися у підвалі.

За словами матері близнят Катерини, дівчата народилися у Києві на 24 тижні вагітності. Вони довго перебували у пологовому будинку, а потім їх перевели у київський «Охматдит».

«Якраз почалася війна і, коли бомбили Київ, нам доводилося спускатися у підвал. Там було багато дітей – хтось пчихне, хтось кашляне, у когось температура, І якщо для звичайних дітей це нічого страшного, то для моїх недоношених дівчаток – це була велика проблема. Їхій стан погіршувався, Діанка почала задихатися, тому я прийняла рішення терміново потягом евакуюватися до Львова», – повідомила мати дівчат.

До львівського «Охматдиту» вони прибули 8 березня і відразу потрапили в реанімацію. Згодом, коли їхній стан здоров’я стабілізувався, дітей перевели на лікування в педіатричне відділення. Діані і Софії уже сім місяців і 26 квітня їх здоровими виписали з лікарні. Після перемоги мати з донечками планує повернутися додому.