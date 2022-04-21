Дівчинка майже два місяці не бачила сонця

Маленька Вероніка з мамою і бабусею майже два місяці прожила у метро, бо їхню багатоповерхівку у Харкові розбомбили у перший день війни. Квартиру повністю знищено. Родина лише декілька днів тому наважилася евакуюватися, повідомив 21 квітня колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

«Вероніка – одна з сотні тисяч українських дітей, які вже майже 2 місяці живуть у бомбосховищах по всій Україні. Вони не бачили сонячного проміння. Буквально. Для цих дітей весна ще не почалася», – написав Микола Кулеба.

З дівчинкою, її мамою Катею і бабусею Тетяною він познайомився у харківському метро, коли їздив на Схід евакуювати дітей з гарячих точок.

Мама дівчинка розповіла, що у перший день війни російські окупанти розбомбили їхню багатоповерхівку, квартира повністю була знищена, а з нею всі улюблені іграшки та ляльки Вероніки. Того дня сім'я ховалася у підвалі, а тоді спустилися в найближчу станцію метро.

Дівчинка зізналася, що дуже боялася померти, коли чула ці гучні звуки. Вона отримала психологічну травму і страшенно боялася навіть підійти до сходів, що ведуть на поверхню з метро.

«Я зустрів їх випадково. Ми познайомилися і сім’я розказала мені свою історію. Через дві години моїх умовлянь та аргументів сім’я, яка жила майже 2 місяці під землею, наважилася покинути свою схованку і погодилася поїхати зі мною до Києва», – повідомив Микола Кулеба.

Вероніка таки наважилася стати на сходи метро і піднятися на поверхню.

«Вона добре трималася, попри те, що її тіло трусилися від страху, а рука з усією силою вчепилася в мамину руку», – пише колишній дитячий омбудсмен.

Зараз Вероніка, її мама і бабуся – у безпеці. Вони переїхали на Західну Україну.