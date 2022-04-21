І мама, і малюк почуваються добре

19 квітня 17-річна дівчина з Гірського народила здорового хлопчика. Пологи почалися під час чергового мінометного обстрілу міста. На світ з’явився здоровий хлопчик, повідомив 21 квітня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Військові медики «швидкою» доправили жінку до Лисичанського пологового стаціонару.

«Незважаючи на невпинний ворожий вогонь, бригада лікарів одразу стала до операції, адже за медичними показниками необхідно було робити кесарів розтин. На світ з’явився здоровий хлопчик вагою 3 кг 150 г та зростом 50 см», – сказано у повідомленні.

Наразі мама й немовля почуваються нормально та отримують усю необхідну допомогу.

Сергій Гайдаай також повідомив, що у четвер, 21 квітня, без «гуманітарних коридорів» і без «режиму тиші» з Луганщини вдалося евакуювати понад 100 людей.

«Разом з Патрульною поліцією, ДСНС та волонтерами сьогодні змогли вивезти 6 сєвєродончан, 37 мешканців Гірської громади, 60 попаснян. У Лисичанську евакуація відбудеться завтра», – повідомив очільник Луганської ОВА.