У Луганській області внаслідок обстрілу з боку російських військ пошкоджена високовольтна лінія, що призвело до припинення електропостачання майже всієї області, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, знеструмлені 215 населених пунктів.

«Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується», – написав Гайдай у Telegram.

Він додав, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60 відсотків припадають на Донецьку та Луганську області.

«Основна причина зупинки цих ГРС – пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай закликав мешканців області негайно евакуюватися, щоб не стати заручником чи жертвою окупантів.