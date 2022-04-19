Українській військові відбили атаки росіян в Рубіжному та Попасній на Луганщині. Про це зранку вівторка, 19 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай підтвердив, що в ніч на 19 квітня росіяни суттєво збільшили кількість атак на українські позиції. Разом з тим бійцям ЗСУ вдалося відбити потужні атаки в Рубіжному та Попасній.

«Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони. Повідбивали наступ в Рубіжному, в Попасній. Там втрати десятки загиблих у ворога. Наші хлопці збили безпілотник «Орлан-10», важку техніку підбили», – розповів Гайдай.

За його словами, попри складну ситуацію на Луганщині продовжують евакуацію мирного населення. Мешканців просять виїжджати на евакуаційних потягах та автобусах до більш спокійних регіонів України.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни розпочали битву за Донбас, до якої готувались останні тижні.